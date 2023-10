Avancée des travaux de contournement du Locle

Les travaux de contournement du Locle avancent rapidement tant à l'ouest qu'à l'est. L'Office fédéral des routes (OFROU), le Canton de Neuchâtel et la Ville du Locle ont souligné lundi la bonne marche de ce projet.

A l'issue des travaux qui devraient se poursuivre jusqu'en 2031 ou 2032, une part importante du trafic de transit qui engorge Le Locle aujourd'hui aux heures de pointe du matin et du soir sera absorbée par un tunnel de 4 kilomètres. L'ouvrage sera équipé d'une galerie de sécurité.

La Confédération va investir près de 700 millions de francs au total dans cette infrastructure nouvelle, a indiqué la vice-directrice de l'OFROU Valentina Kumpusch. En soulageant la ville du trafic de transit, ce projet va redonner à la population un espace urbain, a ajouté la responsable de l'OFROU citée dans un communiqué.

Le conseiller d'Etat neuchâtelois Laurent Favre a lui relevé l'effet « très positif » qu'auront les contournements du Locle et de La Chaux-de-Fonds sur l'attractivité résidentielle, mais aussi économique des Montagnes neuchâteloises.

Avec la réalisation des principaux travaux préparatoires entre 2020 et fin 2022, les opérations se sont accélérées à partir de février avec les minages dans la carrière des Granges et les mesures de renaturation de la rivière du Bied. A l'est, le système provisoire de gestion du trafic en zone de chantier est en place depuis mi-septembre. /ats