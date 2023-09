Un nouveau synthétique à Fleurier

C’est un crédit bien étrange qui est passé devant le Conseil général de Val-de-Travers ce lundi soir. Le Conseil communal sollicitait un montant de 500'000 francs afin de remettre à neuf le terrain de football des Sugits à Fleurier. Une surface synthétique trop vieille, et qui n’a pas passé les derniers tests dictés par l’Association suisse de football (ASF) le printemps dernier. Ce crédit urgent était nécessaire pour permettre aux clubs utilisant le terrain de jouer la saison 2023-2024 grâce à une dérogation, avant des travaux agendés l’été prochain. Accepté par la majorité, le crédit a vivement fait réagir les groupes. Tous ont manifesté leur volonté de soutenir le sport, en particulier le football à Val-de-Travers. Mais les méthodes de l’Association neuchâteloise de football (ANF) et la pression exercée sur la Commune, propriétaire des Sugits, ne passent simplement pas. « Une prise en otage » a notamment été dénoncée par le groupe UDC, et a fait écho chez les autres partis.





Une acceptation ou pas de saison.

Reste que le Conseil général n’avait pas le choix : s’il voulait soutenir le football au Vallon, il devait d’accepter ce crédit de 500'000 francs. Un montant qui permet de confirmer la dérogation de l’ANF, et la tenue de rencontres officielles pour les deux équipes du FC Fleurier évoluant en 3e et 5e ligue, ainsi que le Groupement junior du Val-de-Travers et ses 340 jeunes, répartis dans 19 équipes.