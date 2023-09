Neuchâtel veut réduire le trafic individuel motorisé

« Viser une mobilité multimodale et décarbonée qui devra être en place à l'horizon 2040 ». Voilà la ligne directrice du rapport d'information adopté par le Conseil général de Neuchâtel lundi soir. Pour le Conseil communal, « ce changement doit être dosé soigneusement et accompagné plutôt que forcé. » Malgré tout, la volonté est clairement affichée : le trafic motorisé individuel doit diminuer au profit de la mobilité douce. La Ville est face à un défi : début 2025, 500 places de stationnement en surface disparaîtront avec la suppression du parking des Jeunes-Rives et de celui de Panespo en raison de nouveaux projets prévus. Des mesures d'accompagnement sont au programme, selon le Conseil communal. L'objectif est de continuer de favoriser l'usage des transports publics et du vélo par une politique de subventionnement des abonnements et par le développement de voies cyclables, entre autres. L’exécutif mise également sur une meilleure desserte de l'ouest du Littoral, plus particulièrement de La Grande-Béroche, en RER qui se profile à l'horizon 2026. La ligne directe et le prolongement du Littorail joueront également un rôle dans ce processus à une échéance plus lointaine (2035 pour le premier projet et 2045 pour le second).

L'exécutif souhaite par ailleurs reporter le trafic de transit dans les tunnels en réduisant la vitesse en surface. Ceux qui continueront de venir au centre-ville en voiture seront priés de stationner dans des parkings en ouvrage ou dans les P+R aux abords des centralités.





Accueil contrasté

La gauche et le groupe vert’libéral ont salué ces propositions. La porte-parole du groupe VertPopSol Jacqueline Oggier Dudan a évoqué « une stratégie tournée vers l’avenir ». En revanche, les élus PLR ont refusé en bloc de prendre acte du rapport.

Pour son porte-parole, Camille Gonseth, les alternatives à la voiture ne sont pas encore très concrètes. Son groupe demande au Conseil communal d’assurer l’accessibilité au centre-ville des pendulaires notamment en renforçant les transports publics et les parkings d’échange P+R.