Une saison « audacieuse » pour le Passage

La 23e saison du Théâtre du Passage à Neuchâtel s’annonce à nouveau pluridisciplinaire. Après une saison 2022/2023 marquée par un record de fréquentation, et l’organisation de 20 représentations supplémentaires, l’institution se prépare à vivre une année 2023/2024 qualifiée « d’audacieuse » par son directeur Robert Bouvier. « Il y a beaucoup de propositions originales, par exemple un spectacle de danse avec des doigts (du bout des doigts), mais aussi le Catch Impro (février 2024). Il y a également un spectacle que les jeunes pourront apprécier, c’est une performance entre la musique et le sport, où les artistes sont exténués à la fin (One Song) ». Robert Bouvier n’oublie pas les classiques avec des pièces de Carlo Goldoni ou Marie-Christine Barrault.