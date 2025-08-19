Un vent de nouveauté souffle sur le Théâtre du Passage

Robert Sandoz bouscule les codes. Le nouveau directeur du Théâtre du Passage à Neuchâtel a concocté sa première saison à la tête de l’institution pour la période 2025-2026 après avoir succédé à Robert Bouvier. Le public est attendu dès le mardi 2 septembre à la Brasserie du PasSage pour un voyage dans l’Italie des années 60 avec « Sessenta Spritz » et la prestation de deux musiciens sous l’égide de la compagnie Comiqu’opéra. Ce spectacle voyagera ensuite dans diverses communes du Littoral en collaboration avec des restaurants.

Robert Sandoz entend également faire vivre de nouvelles expériences au public. Parmi les nouveautés proposées figure un Midi Théâtre à la Brasserie du PasSage, qui allie repas et spectacle sur une heure à la pause de midi.

Les spectateurs pourront également dormir une nuit au théâtre à l’issue de la représentation intitulée « Le soldat et la ballerine », le samedi 21 mars. « Les premiers inscrits pourront en profiter », précise Robert Sandoz. Le public est aussi convié à suivre un spectacle sur l’élaboration des lois, dans la salle du Grand Conseil neuchâtelois du 17 au 28 mars. À cela s’ajoutent encore une chorale participative, ouverte à tous, et des soirées Comedy Club à la Brasserie du PasSage avec la venue de Blaise Bersinger, Laura Chaignat ou encore Frédéric Recrosio.