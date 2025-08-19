Un vent de nouveauté souffle sur le Théâtre du Passage

Robert Sandoz bouscule les codes. Le nouveau directeur du Théâtre du Passage à Neuchâtel a concocté sa première saison à la tête de l’institution pour la période 2025-2026 après avoir succédé à Robert Bouvier. Le public est attendu dès le mardi 2 septembre à la Brasserie du PasSage pour un voyage dans l’Italie des années 60 avec « Sessenta Spritz » et la prestation de deux musiciens sous l’égide de la compagnie Comiqu’opéra. Ce spectacle voyagera ensuite dans diverses communes du Littoral en collaboration avec des restaurants.
Robert Sandoz entend également faire vivre de nouvelles expériences au public. Parmi les nouveautés proposées figure un Midi Théâtre à la Brasserie du PasSage, qui allie repas et spectacle sur une heure à la pause de midi.
Les spectateurs pourront également dormir une nuit au théâtre à l’issue de la représentation intitulée « Le soldat et la ballerine », le samedi 21 mars. « Les premiers inscrits pourront en profiter », précise Robert Sandoz. Le public est aussi convié à suivre un spectacle sur l’élaboration des lois, dans la salle du Grand Conseil neuchâtelois du 17 au 28 mars. À cela s’ajoutent encore une chorale participative, ouverte à tous, et des soirées Comedy Club à la Brasserie du PasSage avec la venue de Blaise Bersinger, Laura Chaignat ou encore Frédéric Recrosio.
Robert Sandoz : « On cherche tous les moyens pour que les gens se forgent des souvenirs dans ce théâtre. »
Le Théâtre du Passage propose une cinquantaine de spectacles pour cette nouvelle saison. Si certains classiques sont revisités comme « Marius » de Marcel Pagnol, le programme présente une grande variété de genres. Au-delà du théâtre, les spectateurs pourront goûter à du cirque, à de la danse et à de l’humour. « Dans chaque spectacle, j’ai essayé de trouver qu’il y ait quelque chose de ludique, d’accessible, qui puisse donner envie aux gens de venir », indique le directeur de l’institution Robert Sandoz.
« On a des fois du théâtre plus déjanté. Il y a Kermesse qui est un spectacle hyper drôle. »
Cette année, le Théâtre du Passage célèbre ses 25 ans. Un weekend de festivités est prévu le 1er et le 2 novembre. À cette occasion, l’ancien directeur Robert Bouvier évoquera la naissance des lieux dans un spectacle. Le public pourra visiter les lieux, participer à un brunch tout en assistant à « La conférence improvisée de My name is Fuzzy, alias Bastien Bron. « Il y aura aussi un spectacle d’acrobaties […]. Sur scène, ils se lancent des trucs dessus et se reçoivent des bouts de plâtre », ajoute Robert Sandoz.
« Ils cassent la baraque. »
L’accordeur de pianos du Théâtre du Passage Claude Cavalli montera également sur scène, le temps d’un concert, lors de ces festivités.
Les abonnements sont d’ores et déjà disponibles en vue de la saison 2025-2026. La billetterie individuelle ouvrira le 2 septembre. /sbm