Un théâtre sur roue qui vient à vous

Deux anciens clowns qui bavardent, jacassent, papotent... « Leurs échanges passionnés mêlent humour et absurde ». C’est en substance la trame du spectacle « Les Diablogues » de Roland Dubillard, coproduit par le Théâtre du Passage à Neuchâtel et celui de Carouge. Il est joué par Robert Bouvier et Matteo Zimmerman. Le duo de comédiens a entamé sa tournée cette semaine. Elle se poursuit ces prochains jours dans différents lieux du Littoral.

Le spectacle, d’une durée d’une heure et 15 minutes, est composé d’une dizaine de sketchs. « Des échanges assez joyeux entre deux complices qui dissertent sur différents sujets. On passe dans des univers très différents avec des décors qui changent à chaque fois. Il y a un côté très visuel qui fait que même les enfants peuvent avoir du plaisir à écouter ces sketchs », précise Robert Bouvier, comédien et directeur du Théâtre du Passage.