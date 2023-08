Le projet de nouveaux hangars aux Eplatures avance

L’aéroport des Eplatures veut encore améliorer ses services. Déjà doté d’un terminal tout neuf, inauguré en 2021, le site chaux-de-fonnier a lancé un appel d’offres pour de nouvelles infrastructures. Il s’agit de remplacer trois des cinq hangars, les plus anciens. « Ils offriront plus de flexibilité que ceux que nous avons maintenant », détaille le directeur de la société Aéroport Revional Les Eplatures (ARESA), Philippe Clapasson. « Actuellement, les hangars sont plus petits et ils sont séparés l’un de l’autre. Ce qui fait que de manœuvrer des avions dans ces surfaces, c’est toujours compliqué, car on est toujours proche d’un mur », explique-t-il. L’objectif est également de proposer une place visiteur pour les avions d’affaires. Ce n’est pas que la société veuille augmenter le nombre de mouvements, mais plutôt rentabiliser ces mouvements en devenant plus attractive pour l’aviation d’affaires.