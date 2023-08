Protéger les enfants sur le chemin de l’école

Pour un chemin vers l’école plus sûr. La Commune de Val-de-Travers a mandaté l’Association transports et environnement (ATE) pour réaliser un plan de mobilité scolaire, le tout premier du canton de Neuchâtel. Il s’agit d’identifier les lieux dangereux pour les écoliers entre leur domicile et l’école. Couvet a été choisi comme premier village par les autorités, puisque la problématique de sécurité sur le chemin des écoliers est connue depuis plusieurs années, « voire plusieurs décennies » selon le chef du dicastère de l’enseignement à Val-de-Travers, Christophe Calame.

Pour ses analyses qui ont été dévoilées juste avant les vacances d’été, l’ATE s’est basée sur le retour des parents, des enfants et des enseignants, mais aussi d’observations directement réalisées à Couvet. Un des constats déjà connu et repris dans l’étude, c’est celui des parents taxis qui véhiculent leurs enfants. Le village de Couvet, en pente et relativement étendu, contribue à cette situation. Une cinquantaine de points à améliorer ont été identifiés. « Il y a notamment le goulet d’étranglement qui mène de la Grand'Rue à la place des Collèges. C’est un endroit problématique, surtout en heure de pointe » relève Christophe Calame.