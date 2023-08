L'armée entre en action à La Chaux-de-Fonds

Sécuriser la rentrée scolaire du 14 août à La Chaux-de-Fonds. C’est l’une des priorités à court terme des autorités, des forces civiles et militaires engagées, selon un communiqué de la Chancellerie d’Etat diffusé jeudi après-midi. Dix jours après la tempête qui a touché les Montagnes neuchâteloises, le risque d’accident reste élevé, notamment à cause de l’endommagement des toits.

Depuis mercredi, quelque 80 militaires sont engagés afin de sécuriser les accès aux centres scolaires et parascolaires de la Métropole horlogère, en vue de la rentrée scolaire du 14 août. L’intervention de l’armée « vise à renforcer et accélérer les opérations », afin de permettre un retour à la vie économique et sociale dans les plus brefs délais. L’engagement est planifié jusqu’au 11 août.

La possibilité d’un appui de l’armée a été considérée dès le début de la crise par les autorités cantonales et communales, « selon le principe de subsidiarité et de complémentarité au niveau fédéral, lorsque l’engagement des forces civiles au niveau communal et cantonal ne suffit pas à répondre aux besoins ». /comm-mma