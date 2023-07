Navigation interrompue dès samedi sur le lac des Brenets

Les bateaux cesseront de naviguer dès samedi sur le lac des Brenets en raison du manque d'eau, a indiqué Lindsay Rivoire de la société de Navigation sur le lac des Brenets (NLB) vendredi à Keystone-ATS, confirmant une information de la RTS. La reprise de la navigation dépendra de la météo.

« Le niveau du Doubs descend en moyenne de 18 centimètres par jour lorsqu'il ne pleut pas. Depuis juin, on le voit descendre continuellement et là il n'y a plus d'eau devant le port », a expliqué l'employée.

Les exploitants de la NLB espèrent des précipitations. « La navigation pourrait reprendre dans deux jours, s'il y a de la bonne pluie », a poursuivi Lindsay Rivoire.

Le lac des Brenets, sur le Doubs, est sujet à des assèchements réguliers. L'an passé, la navigation avait été interrompue à la mi-juillet jusqu'au 8 septembre, tandis qu'en 2018 elle avait été interrompue au mois de septembre. /ats