St-Imier à l’heure de l’anarchisme

L’anarchisme en 2023

Plus de 200 conférences sont au programme durant les RIA et les thèmes sont particulièrement nombreux. Bien plus nombreux qu’en 2012, explique à ce titre Jürg, membre du comité d’Espace Noir et qui avait pris part à la dernière rencontre de ce type. Lui-même remarque d’ailleurs que, comparé au public d’il y a 11 ans, les participants sont cette année bien plus jeunes.

L’anarchisme évolue au fil du temps et intègre d’autres causes comme le féminisme ou la lutte climatique par exemple. Pierre, qui s’occupe d’une radio sur internet durant l’événement, précise d’ailleurs qu’il n’y a pas qu’une seule forme d’anarchie : elle dépend de chacun. Mais bien souvent, regrette-t-il, la cause est diabolisée :