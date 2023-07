L’été touristique est lancé et les défis sont nombreux pour Jura & Trois-Lacs

Si la région touristique Jura & Trois-Lacs se porte bien, les défis sont nombreux pour le nouveau président de l’association Erich Fehr. L’actuel maire de Bienne a été nommé à la présidence de la destination touristique fin juin. Il succède à Hans Stöckli qui aura occupé cette fonction durant plus de 10 ans, depuis la création de l’association. « L’importance du tourisme pour la région est sous-estimée. Nous avons l’une des plus grandes régions touristiques en surface de Suisse », explique d’entrée de jeu Erich Fehr. Parmi les principales ambitions du nouveau président, figure l’importance de reconfirmer « cette volonté de collaborer. Le territoire est grand, de l’Ajoie à Morat, de Neuchâtel jusqu’à la frontière soleuroise. Il est important de toujours rassembler les différents offices de tourisme et les différents cantons derrière cette mission commune ». Erich Fehr ajoute : « Ça ne va pas aujourd’hui sans une numérisation accrue. En même temps, il faut faire attention de ne pas tout miser sur la numérisation. Les gens qui ont beaucoup de temps pour voyager ont un certain âge. Certaines sont très à l’aise avec les moyens digitaux, d’autres un peu moins ».