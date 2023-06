Val-de-Travers prolonge l’extinction nocturne

La Commune de Val-de-Travers vise la sobriété énergétique sur le long terme. Dans un communiqué paru jeudi, les autorités annoncent prolonger de manière permanente l’arrêté limitant l’éclairage nocturne des façades, vitrines et enseignes de réclame. Les commerces et les entreprises qui ne sont pas utiles pour des raisons techniques, sécuritaires ou d’exploitation devront donc éteindre leurs éclairages entre 22h00 et 05h00 du matin. Le Conseil communal tient à rappeler que conformément à la loi cantonale sur l’énergie, les amendes pour des infractions de ce type peuvent monter jusqu’à 40'000 francs. /comm-elc