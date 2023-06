Dans les Coulisses du Château : Aël Kistler

Si son activité politique et son travail d’ostéopathe lui prennent passablement de temps, il arrive toutefois de pratiquer certains sports en extérieur. Le député vert’libéral s’adonne fréquemment au vélo et au ski de randonnée. « Je dis souvent que le vélo est la meilleure invention de l’être humain, car la nature n’a jamais réussi à créer quelque chose d’aussi performant », rigole Aël Kister. Il a également participé à trois petites patrouilles des glaciers et à une grande. « C’était long et dur, mais l’image de la lune qui se reflétait sur les montagnes restera dans à jamais dans mon esprit », se remémore-t-il. /dpi