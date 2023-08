Dans les Coulisses du Château : Assamoi Rose Lièvre

Le contact avec autrui : c’est l’un des moteurs d’Assamoi Rose Lièvre. L’élue socialiste siège au Grand Conseil neuchâtelois depuis 2017, d’abord en tant que suppléante puis en tant que députée. Avant de faire son entrée au Château, elle a été conseillère générale à La Chaux-de-Fonds. L’élu de 54 ans a expliqué mardi, dans les Coulisses du Château, qu’elle était venue en Suisse il y a 25 ans par amour. Pendant son temps libre, elle aime la marche, une manière de découvrir la région et sa végétation. Assamoi Rose Lièvre est aussi amatrice de musique traditionnelle suisse, le Yodle et de son pays natal. « Ce qui me touche, c’est qu’ils chantent beaucoup de valeurs par rapport à la société ». Il s’engage aussi dans différentes associations. Elle est par exemple présidente de la Fédération africaine des Montagnes neuchâteloises. Une manière aussi de s’intégrer. L’intégration qui passe pour elle également par la formation, notamment celle des adultes et de migrants. Une loi qui a passé le cap du Grand Conseil. La députée socialiste a été en revanche particulièrement déçue que les députés rejettent le projet d'un congé d’allaitement d'un mois. /sma