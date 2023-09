Dans les Coulisses du Château : Margaux Studer

La justice sociale est au cœur du combat politique de Margaux Studer. La députée socialiste est entrée au Grand Conseil neuchâtelois en novembre 2021 en tant que suppléante. Si sa famille et plus particulièrement son père, Jean Studer, est bien connue dans le milieu politique, la Neuchâteloise ne se destinait pourtant pas à entrer dans l’arène. C’est finalement de par son engagement professionnel, comme secrétaire politique au sein du Parti socialiste neuchâtelois, que Margaux Studer a fait le pas lors des élections cantonales de 2021. A côté de son engagement politique, la socialiste indique apprécier se mettre aux fourneaux. Un moyen d’allier différentes saveurs et de faire preuve de curiosité.