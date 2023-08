Dans les Coulisses du Château : Evan Finger

Gestion stricte des finances, immigration et défense d’une agriculture forte… Des thèmes qui tiennent à cœur au député UDC Evan Finger. Il a expliqué mardi dans La Matinale, dans l’émission les Coulisses du Château, que le consensus était aussi pour lui une des bases de la démocratie. Le jeune homme de 23 ans siège à l’exécutif cantonal depuis 2020 avec une petite pause entre les deux législatures. Il a aussi été président des Jeunes UDC pendant un an et il est candidat au Conseil national lors des prochaines fédérales. Evan Finger est aussi passionné d’histoire, en particulier l’Antiquité et le Moyen Âge. Il aime aussi faire de la moto et jouer aux jeux vidéos. « Je suis fan de jeux de rôle papier et en jeux vidéo. Donc j’adore les jeux de rôle en jeux vidéos ». Il se qualifie de consensuel. Un terme qui ne colle pas forcément à l'image que l'on se fait d'un UDC. "C'est sûr, j’ai toujours été et je me considère comme un UDC modéré. On me charrie souvent à l’interne (ndlr: du parti) que je suis un peu l’UDC de gauche. » /sma