Un Phare pour l'électro à Festi'neuch

Nouveau concept et nouvelle scène à Festi'neuch. Le Phare se dresse désormais sur l'espace qui a accueilli la Silent Party. Conçu par la start-up iWood et Pierre Sandoz, architecte et passionné de musique électronique, ce nouvel écrin en forme de « boom box » géante comprend trois niveaux pour accueillir les DJ, les équipements sonores et les lumières. La structure en bois, fabriquée localement par Schwab-System, intègre des éléments écologiques et sera conservée pour plusieurs éditions du festival, avec des adaptations annuelles selon la thématique choisie. /dsa