Festi’neuch, c’est presque parti

Festi’neuch, un festival baigné sous le signe de l’allégresse et de la bienveillance. C’est en tout cas l’ambiance que veulent lui donner les organisateurs. À quelques heures de l’ouverture des portes, ce jeudi à 17h sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel, le directeur du festival Antonin Rousseau est serein. Il a indiqué dans La Matinale que le « montage s’est très bien passé, on est dans les temps. On est en train de faire les dernières finitions ». Le festival affiche complet depuis fin mars. Un stress en moins pour les organisateurs « par contre, c’est aussi des soucis auxquels on n’était pas habitué. (…) Il y a beaucoup de déçus. Il faut gérer cette frustration. Et un risque aussi accru de marché noir, de faux billets. (…) on appelle tout le monde à la vigilance si les billets ont été achetés sur les canaux parallèles ». La vente éclair des billets a aussi des incidences financières. En prélocation, ils sont moins chers, ce qui représente un manque à gagner de l’ordre de 100'000 à 150'000 francs. « On ne joue pas les Calimeros, la situation de Festi’neuch est saine et surtout, c’est vraiment une récompense incroyable pour nous ». Le festival a par ailleurs pris des mesures pour que l’attente pour retirer son billet soit moins longue que l’année dernière. Enfin, le week-end s’annonce estival, ce qui présage une magnifique édition. Édition qui s’ouvre ce jeudi avec notamment Angèle et Disiz.

RTN sera en direct de Festi’neuch jeudi et vendredi entre 16h et 18 heures. /sma