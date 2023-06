Festi’Neuch : le Bébé bar au service des familles

Pendant que tout le monde se trémousse sur les Jeunes Rives pour l’édition 2023 de Festi’Neuch, un espace pour les petits enfants est prêt à accueillir les familles pour un moment de tranquillité. Ou simplement pour changer une couche ou réchauffer un biberon. Son petit nom : le Bébé bar. Un stand bénévole, à l’entrée du festival (à droite), tenu par des bénévoles de la Croix-Rouge neuchâteloise.

L’une d’entre elles est la responsable marketing et recherche de fond de l’organisation, Calliope Immer. Elle explique : « Les familles avec enfants en bas âges peuvent venir se reposer à l’ombre, on a un coin allaitement pour les mamans qui voudraient allaiter discrètement, des tables à langer avec des Pampers à disposition, des jeux pour les enfants, des coloriages, une piscine gonflable avec de l’eau.... Et nos infirmières petite enfance donnent des conseils gratuits pour les enfants de 0 à 4 ans». Mais attention ! Le stand ne fait pas garderie.