La fin des tribunes de Noiraigue

Les tribunes du terrain de football de Noiraigue vont être démolies. La mise à l’enquête publique du projet a été publiée vendredi dernier dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel. Le délai court jusqu’au début du mois de juillet.

Le propriétaire de cette infrastructure est l’Etat de Neuchâtel. Et c’est en raison du mauvais état du bâtiment qu’il a décidé de procéder à cette démolition. La construction est décrite comme « vétuste » et « hors d’usage » par l’architecte cantonal adjoint Jean-Michel Deicher. Il s’agit d’éviter qu’elle ne s’abime encore davantage, pour finir par devenir une friche immobilière. Potentiellement, ces tribunes qui ne sont plus utilisées depuis plusieurs années pourraient même représenter un risque, même si le terrain est à ban et que normalement, personne ne devrait s’y promener. En revanche, les vestiaires qui bordent le terrain ne seront pas démolis, en tout cas pour l’instant.