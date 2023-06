Dans les Coulisses du Château : Emma Combremont

Elle a tout juste 20 ans et elle s’engage activement pour la protection de l’environnement et la lutte pour le climat. L’élue verte Emma Combremont siège au Grand Conseil neuchâtelois depuis le début de la législature, d’abord en tant que députée suppléante, puis depuis un an en tant que députée.



Avant de faire son entrée au Parlement cantonal, elle s'est engagée au sein du mouvement de la Grève du climat. En parallèle, elle a récolté beaucoup de signatures pour l’initiative des glaciers. Elle a indiqué mardi, dans l’émission « Dans les Coulisses du Château » dans La Matinale, qu’avant de siéger, elle ne se rendait pas compte des lenteurs de la politique et « que des sujets comme le changement climatique prenaient autant de temps à venir sur les tables du Grand Conseil. »



À côté de la politique, Emma Combremont est étudiante en Lettres à l’Université de Neuchâtel en géographie, littérature anglaise et psychologie. Côté hobbies, elle aime lire et faire du sport. Son rêve actuellement : « Que la Loi climat soit acceptée le 18 juin ». /sma