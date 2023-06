Un bénéfice inattendu pour Val-de-Ruz

De la rigueur budgétaire, une amélioration dans la gestion des projets et plusieurs facteurs exogènes. Voilà les ingrédients d’une recette gagnante cette année pour la Commune de Val-de-Ruz. Ses autorités ont présenté jeudi les comptes 2022. Ils affichent un excédent de revenus d’environ 1,5 million de francs, alors qu’un déficit de plus de 850'000 était initialement prévu. En outre, le résultat des activités d'exploitation a progressé d’environ 2,5 millions, principalement grâce à une diminution des charges de 833'000 francs et à une augmentation des revenus d'exploitation de plus de 1,6 million.