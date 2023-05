Un projet de tour au centre de Noiraigue

Quatre points de vue

Le but n’est pas de créer des locaux dans cette tour, mais d’aménager des escaliers pour permettre d’observer la vue. « On dira qu’à Noiraigue il n’y a pas grand-chose, mais il y a quand même quatre points intéressants » explique encore l’enfant de la région, Daniel Huguenin-Dumittan. A savoir : le départ vers les gorges de l’Areuse, la source de la Noiraigue, l’ouverture vers le Val-de-Travers et le Creux du Van.



Des panneaux informatifs ou des vidéos pourraient aussi y être présentés, avec des éléments de ce qui est fabriqué au Vallon. Cette tour permettrait aussi de créer « un point de ralliement » pour les habitants de la région, selon Daniel Huguenin-Dumittan. « Il faut voir que Noiraigue et le Val-de-Travers, c’est l’ouverture sur une région. C’est la possibilité pour les gens de se replonger dans ce système qui a fait la richesse du Vallon ». Le nombre de visiteurs à Noiraigue pendant ce week-end de l’Ascension en constitue une démonstration.