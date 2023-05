Mobilisation générale pour le parascolaire à Val-de-Ruz

Le Conseil général de Val-de-Ruz sensible à la cause des parents en recherche d’une place en parascolaire pour leurs enfants. La situation s’est surtout tendue ces derniers mois du côté des Geneveys-sur-Coffrane : la population a connu un fort développement et où les infrastructures ne sont largement plus suffisantes. Une trentaine d’enfants se trouverait sans solution pour la rentrée d’août 2023. Les membres du Conseil général vaudruzien ont rappelé que la situation ne devait pas être traitée à la légère dans les autres villages de la Commune.

Jeudi soir, le législatif a approuvé à l’unanimité deux motions, pour la création d’une structure de parascolaire communale aux Geneveys-sur-Coffrane, et pour calculer la demande réelle en place de parascolaire dans la Commune. Une interpellation a aussi passé la rampe du Conseil général, demandant des solutions pour la rentrée d’août 2023, étant donné que les autres options pourraient prendre plus de temps avant d’entrer en vigueur. Présentes dans la salle, les membres de l’Association de soutien au parascolaire des Geneveys-sur-Coffrane n’ont pas caché leur satisfaction au passage de leur motion. Leur vice-présidente Mélanie Fromaigeat a parlé de « fierté » suite à l’accueil positif du Conseil général. « C’est déjà un grand pas en avant pour nous, même si on est toujours embêtée pour la rentrée d’août 2023. »





Un projet « clé en main » pour les Geneveys-sur-Coffrane

Une première rencontre s’est d’ailleurs déjà tenue entre le conseiller communal en charge de l'éducation et de la jeunesse, Jean-Claude Brechbühler et l’Association de soutien au parascolaire des Geneveys-sur-Coffrane. Les mamans qui composent ce groupe ont présenté un projet ficelé, comprenant une directrice et un local. Un projet qui permettrait « d’accueillir tous les enfants en recherche d’une place dans le village ». Elles demandent une subvention de la Commune. Les prochains détails doivent désormais se discuter avec les autorités, notamment cette question financière. « On attend désormais un business plan pour savoir combien ça va coûter et si les locaux correspondent » détaille Jean-Claude Brechbühler.