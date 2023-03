Le manque de places en parascolaire se fait ressentir à Val-de-Ruz

Décrocher une place en structure parascolaire relève du parcours du combattant pour certains parents neuchâtelois. La demande dépasse largement l’offre, notamment à Dombresson. La structure Les P’tits Flocons compte 30 places en crèche et 15 places en parascolaire, mais chaque année, sa directrice doit refuser une vingtaine de demandes pour des enfants en âge d’aller à l’école.





Des contrats devront être résiliés

Les inscriptions s’accumulent en ce moment même sur le bureau de Nahidud Amaya, mais la directrice des P’tits flocons sait d’ores et déjà qu’il n’y aura pas de place pour tout le monde et qu’il va même falloir résilier certains contrats, parce que la priorité va aux plus jeunes enfants, soit à ceux scolarisés de la 1re à la 4e année. Cette année, Nahidud Amaya va devoir refuser entre 3 et 10 demandes par tranche horaire proposée, selon ses projections. Elle se prépare à résilier au minimum le contrat d’enfants qui arriveront en 5e année en août. Dès ce degré-là, les enfants peuvent se tourner vers les Tables de midi, proposées par la Commune pour le repas de la mi-journée.