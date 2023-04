Risque d’une transition ralentie pour l’agriculture

Faire plus avec moins, c’est ce qui est demandé à l’agriculture. La Confédération a annoncé en février vouloir procéder à plusieurs économies en 2024. Des coupes linéaires à hauteur de 2% qui toucheront plusieurs secteurs, dont le monde agricole. Ce dernier exprime depuis son exaspération et sa frustration. Dans le canton de Neuchâtel, ces économies représenteraient 2 millions de francs. Une coupe qui intervient alors que les exigences sont de plus en plus élevées et que des transitions tant écologiques qu’énergétiques sont attendues. Dans la région, les productions végétales pourraient être le secteur le plus touché. Pour Yann Huguelit, directeur de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, le rythme des transitions pourrait être ralenti.