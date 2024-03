Le dépit d’un agriculteur vaudruzien

« Tout se complexifie ». Thierry Haussener, agriculteur à Dombresson, fait part de son exaspération face à la multitude de formulaires qu’il est appelé à remplir. Comme de nombreux autres paysans, il dénonce la lourdeur des tâches administratives qui pèsent sur ses épaules. « J’y consacre une heure par jour en moyenne », dit-il. Cette période est notamment marquée par le recensement agricole dans lequel l’agriculteur doit détailler, d’ici au 15 mars, à quelle culture il entend consacrer chaque parcelle, ainsi que le nombre de bêtes qu’il possède, avec l’historique de chacune d’elles. Sur cette plateforme, l’agriculteur est également amené à détailler toutes les mesures prises en faveur de la biodiversité, à donner des garanties en matière de protection des eaux et de l'air ou encore à indiquer qui travaille dans l’exploitation. « C’est très intrusif. On doit donner beaucoup d’informations », estime Thierry Haussener, qui pratique six cultures différentes et qui élève des bovins.





Forte pression face aux contrôles

Il dit aussi avoir énormément de pression face aux contrôles qui reviennent régulièrement. Le Vaudruzien ne les remet pas en cause. À ses yeux, il est normal de vérifier que les agriculteurs respectent leurs engagements puisqu’ils touchent des paiements directs. « On essaie de faire au mieux, mais des fois ça ne suffit pas, parce qu’il y a tellement, que le contrôleur trouvera toujours quelque chose. Il y a des contrôles où on pinaille sur des détails », déplore-t-il.