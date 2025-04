La culture de betteraves s’étend au Val-de-Ruz

La culture de betteraves sucrières prend de l’ampleur dans le Val-de-Ruz. Quelques agriculteurs s’étaient lancés dans cette production en 2017. Ils sont aujourd’hui une vingtaine à cultiver cette plante sur 60 hectares, ce qui représente la moitié de la production cantonale. Le rendement se situe entre 80 et 100 tonnes par hectare.

Les racines qui ont grandi au Val-de-Ruz sont ensuite transformées à la sucrerie d’Aarberg, dans le canton de Berne.

« En plaine et autour des sucreries, les producteurs de betteraves ont trop fortement chargé leurs rotations avec de la betterave, ce qui a conduit à passablement de faiblesses en sucre et en tonnage », explique Yann Huguelit, directeur de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture. De ce fait, certains agriculteurs ont renoncé à produire cette racine sucrière. La présence de maladies joue aussi un rôle dans ce phénomène, selon Yann Huguelit. Le canton de Neuchâtel, et plus spécifiquement le Val-de-Ruz, s’est ainsi profilé pour assurer une production suffisante afin de maintenir les deux sucreries existantes à Aarberg et à Frauenfeld.