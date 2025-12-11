Neuchâtel a perdu 60% de ses vergers en 40 ans

Cause principale de cette disparition: la construction. Bien souvent situés autour des villages, les vergers sont coupés lorsque de nouvelles habitations ou des routes de contournement sortent de terre.

Face à ce recul, les mesures de protection manquent selon Julien Auroi, co-fondateur de la Coopérative de la Bor à Valangin. « Il n’y a aucune protection dans le canton. Si quelqu’un veut arracher un verger centenaire, il peut le faire sans demander aucune autorisation, alors que l’on ne peut pas détruire un mur en pierres sèches ni une haie vive », regrette l’arboriculteur.





Une motion attend depuis 2019

En réponse à ce constat, la Coopérative de la Bor a déposé une motion populaire en 2019 auprès du Grand Conseil neuchâtelois. Le texte, soutenu par une majorité de députés, demande de protéger les vergers et soutenir la filière arboricole. Mais depuis, les motionnaires attendent. « C’est déplorable. Légalement, une motion doit être réglée après deux ans », commente Julien Auroi. Il appelle le Conseil d’État à « faire son travail » et à présenter un projet de loi pour concrétiser les demandes de la motion.