Fini la pub au centre-ville de La Chaux-de-Fonds

Plutôt dans la soirée, les élus ont parlé déclaration fiscale. Dans une motion, le groupe POP demandait à l’exécutif d’organiser une formation pour permettre aux jeunes d’être plus à l’aise avec cet acte citoyen. Pour la porte-parole, Lara Zender, « une déclaration d’impôts, même avec Clic & Tax ça reste compliqué ». Le Parti ouvrier et populaire organise chaque année une permanence pour aider la population du canton à accomplir ce devoir. « On a entre cinq et six cents déclarations par année. Pour 2023, on a entre 13% de moins de 25 ans qui sont venus », explique Lara Zender.