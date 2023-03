De l’amiante aux Jeunes-Rives

Imprévu sur le chantier des Jeunes-Rives à Neuchâtel. Alors que les travaux ont commencé mi-mars, ils sont partiellement à l’arrêt. Selon la RTS ce lundi, de l’amiante a été détecté. « Un enduit bitumineux protégeant un mur de soutènement en est la cause ». La Ville de Neuchâtel confirme l’information. Les autorités précisent que la zone a été sécurisée et qu’il n’y a aucun danger, ni pour la population, ni pour les ouvriers. Le désamiantage devrait être terminé à la fin du mois d’avril. Cette mauvaise surprise engendrera des coûts supplémentaires et un retard qui ne mettent toutefois pas en péril la planification des travaux des Jeunes-Rives. /jpp