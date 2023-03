La place du 12-Septembre tire sa révérence

C’est lors d’une journée pluvieuse et venteuse, comme un symbole, que la place du 12-Septembre telle qu’on la connaît a fait ses adieux. Elle a vu le jour en 1981 avec le parking qui la borde. Le site a sans doute été le témoin de nombreuses tranches de vie des Neuchâtelois durant plus de 40 ans. La conseillère communale en charge du développement territorial de la ville de Neuchâtel, Violaine Blétry-de Montmollin, a assisté mardi matin in situ aux premières étapes de la déconstruction. C’est avec « un pincement au cœur », reconnaît-elle, qu’elle a observé la pince croque-béton s’attaquer à la fresque de la petite fille et ses bulles de savon. « On démolit pour reconstruire quelque chose qui correspond plus aux attentes d’aujourd’hui. » L’élue rappelle que les enjeux de politique publique et du climat ne sont plus les mêmes et réclament du changement.