Nouvelle étape franchie pour Beauregard-Dessus

Le projet Beauregard-Dessus va de l’avant. Le Conseil général de Neuchâtel a validé lundi soir, non sans débats, le plan spécial qui ouvre la voie à une mise à l’enquête publique. Ce projet prévoit la création de 180 logements, répartis en quatre bâtiments, sur la parcelle située à l’est du cimetière de Beauregard. Il est porté par le fonds immobilier de la Banque Bonhôte. Au moins 20 appartements avec encadrement sont prévus, de même que 20% de logements d’utilité publique. Un parc aménagé en prairie fleurie verra le jour au centre de la parcelle.

Les différents groupes ont dans l'ensemble salué ce projet de densification pour sa valeur écologique, ainsi que pour la mixité sociale qu’il prévoit de générer au travers de la diversité des habitations. Un espace communautaire est notamment imaginé dans l’actuelle villa Matile, qui sera conservée. Les cheminements en surface seront réservés à la mobilité douce, tandis que le stationnement des véhicules se fera dans des parkings souterrains munis de 150 places. Quelque 470 places sont aussi prévues pour des vélos.

Les groupes Vert-Pop-Sol et Vert’libéral ont tenté de pousser un peu plus loin le curseur sur le plan environnemental. Ils ont déposé une série d’amendements qui a suscité l’agacement de la conseillère communale en charge du dossier, Violaine Blétry – de Montmollin. Seules deux propositions ont finalement été acceptées. L’une pousse les porteurs du projet à privilégier des matériaux biosourcés et récupérés lors de la construction, dans le but de limiter l’impact sur l’environnement. Cet amendement émanait des rangs vert'libéraux.