Le PAL de Val-de-Travers présenté à la population

Développement économique et touristique



Le PAL est également un outil qui permet de mettre l’accent sur de nouvelles thématiques, par exemple le développement à Val-de-Travers d’appartements avec encadrements et d’aménagement d’espaces de détente. La mobilité et le stationnement, tout comme la biodiversité et l’éclairage sont des domaines qui seront également primordiaux dans les 15 prochaines années. La Commune souhaite aussi maintenir des sites industriels, notamment à Buttes et à Couvet. « On veut garder des zones d’attractivités économiques attrayantes, à la fois pour les entreprises locales, mais il faut aussi qu’on soit capables d’accueillir des grandes entreprises » explique Eric Sivignon. La situation de Val-de-Travers sur l’axe Pontarlier – Neuchâtel donne également toute son importance à la région selon le conseiller communal.