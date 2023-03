L’affiche de Festi’neuch décortiquée par la rédaction

La programmation de Festi’neuch est connue. Place aux festivités. Jan Haesler a assisté mardi à la présentation des dernières têtes d’affiche du festival. Pour notre journaliste, qui s’est exprimé mercredi dans La Matinale, il semble clair que la toute grosse tête d’affiche est Angèle. La présence cette année de la chanteuse belge est certainement le point culminant de l’édition. Le concert de M83 sera l’occasion de voir un peu plus loin dans la discographie du groupe français désormais basé à Los Angeles. Jain est aussi programmée. La chanteuse française a sorti son dernier album en 2018 et fera profiter de ses tubes comme Makeba, Alright ou Come, mais pas seulement. Et LA question que se pose notre journaliste : sera-t-elle seule sur scène avec une loop box comme à l’accoutumée ?

Petit bémol pour Jan Haesler : il aurait bien voulu avoir un peu plus de rock. /sma-jha