France : la grève bloque les transports

La sixième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites en France commence ce mardi. Les syndicats annoncent des blocages dans de nombreux secteurs, afin de protester contre le projet du gouvernement de faire passer l’âge de la retraite à 64 ans. Entre 1,1 et 1,4 million de manifestants sont attendus.

Comme à chaque fois, la grève affecte les transports. Il sera beaucoup plus difficile de se rendre en France à partir de mardi. On pense en priorité aux trains. Là, quelle que soit la liaison, le risque est grand de rester sur le quai. Rien qu’aujourd’hui, huit liaisons TGV sont supprimées sur l’axe Lausanne-Paris. Il s’agit de la ligne que les Neuchâtelois rejoignent à Frasne, via un train régional. Il n’y a pas davantage de possibilités via Genève, avec six correspondances supprimées, huit passent à la trappe du côté de Zurich et deux à Bâle.







Il n’y a pas que le train

Quand on apprend ça, on se dit qu’on va opter pour le trafic régional. Pas si vite : selon la SNCF, en moyenne, seul un TER sur cinq va circuler pendant la grève. Et aucun au départ de l’Arc jurassien, à en croire le site des chemins de fer français. A Genève, le Léman Express est à l’arrêt, avec des liaisons remplacées par des bus.

N'espérez pas trop vous rabattre sur l’avion. Les aiguilleurs du ciel sont en grève eux aussi. Aujourd’hui, 13 vols sont annulés au départ et 14 à l’arrivée, rien qu’à Genève Aéroport. Il s’agit essentiellement de liaisons aériennes vers la France, mais le trafic aérien européen est interconnecté, et donc les vols à destination du Portugal, de l’Espagne et de l’Angleterre sont également affectés.

La seule solution consiste donc à prendre le volant. Mais si c’est votre choix, n’espérez pas rouler vite. Un peu partout sur les grands axes du réseau routier français, des chauffeurs de camions en grève organisent des barrages filtrants avec distribution de tracts, qui peuvent occasionner des congestions de trafic.





Perturbations jusqu’à vendredi

Encore un détail qui compte : officiellement, la grève est programmée jusqu’à vendredi matin 7 heures. Au total, le trafic devrait donc être perturbé pendant près de trois jours. Des annulations de trains et d’avions sont déjà annoncées pour mercredi et fortement pressenties pour jeudi.

Et pour compléter tout ça : mercredi, une grève générale est également programmée en Italie, avec là aussi des perturbations de trafic ferroviaire, aérien et routier. /jhi