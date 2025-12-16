Lausanne-Paris : pétition pour réclamer une quatrième liaison TGV

Une pétition réclame le retour de la 4e liaison TGV Lyria entre Lausanne et Paris via le Jura ...
Lausanne-Paris : pétition pour réclamer une quatrième liaison TGV

Une pétition réclame le retour de la 4e liaison TGV Lyria entre Lausanne et Paris via le Jura (Vallorbe), supprimée en 2019. Elle a récolté plus de 2'500 signatures. La liaison avec le canton de Neuchâtel est concernée.

La ligne vers Neuchâtel via Pontarlier fait partie des réflexions des signataires. (Photo : archives). La ligne vers Neuchâtel via Pontarlier fait partie des réflexions des signataires. (Photo : archives).

« Cette liaison constitue un axe ferroviaire structurant pour la mobilité, l'économie et le tourisme du Jura, du Haut-Doubs et de la Suisse romande », écrivent les pétitionnaires dans un communiqué. Clients français et suisses du TGV, élus locaux, parlementaires, entreprises et associations se mobilisent fortement. « Réunir près de 2'500 signatures en trois semaines montre combien cette liaison est stratégique pour nos territoires », écrivent-ils.

Selon eux, l'offre ferroviaire transfrontalière est fragilisée, tant pour les travailleurs, les étudiants que les frontaliers: il y a une saturation récurrente des trains existants, une perte d'attractivité économique et touristique ainsi qu'une incohérence avec les objectifs climatiques et de report modal portés par la France et la Suisse.


Levée de boucliers à l'époque

La pétition demande ainsi à "rétablir rapidement le 4e aller-retour quotidien du TGV Lyria Paris-Lausanne via le Jura". Autre revendication : engager un plan de développement des liaisons ferroviaires transfrontalières, notamment sur l'axe Frasne-Pontarlier-Travers-Neuchâtel, dont la fréquentation progresse de près de 40% par an depuis 2020.

La pétition sera prochainement remise aux décideurs politiques et ferroviaires français et suisses, est-il indiqué. Le collectif souhaite rencontrer les ministres des Transports dans les prochaines semaines afin d'obtenir des engagements concrets pour le retour de cette quatrième liaison.

Pour rappel, Lyria avait décidé en 2019 de supprimer une des quatre liaisons, donc une ligne de moins passant par Vallorbe, mais en développant l'offre Paris-Lausanne via Genève sans changement à Genève. Cette décision avait provoqué une levée de boucliers, notamment de la part du Conseil d'Etat vaudois. /ATS-jhi


Actualisé le

 

