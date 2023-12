Réintroduction saluée de la liaison Berne-Paris via Frasne

Les associations de voyageurs du canton de Neuchâtel et de Bourgogne Franche-Comté ont salué la reprise dimanche des relations ferroviaires directes entre Berne et Frasne par Neuchâtel, avec la possibilité de prendre le TGV pour Paris. Elles estiment toutefois que des améliorations sont possibles.

Depuis l'introduction du nouvel horaire CFF ce dimanche, deux trains RegioExpress Neuchâtel-Frasne sont prolongés chaque jour de et jusqu'à Berne les week-ends et les jours fériés. Ils assurent une "correspondance efficace" avec les TGV Lyria vers Mouchard, Dole, Dijon et Paris, se félicite la section neuchâteloise de l'Association transports et environnement (ATE).

Selon elle, "c'est une très bonne nouvelle pour cette relation qui, il y a encore quelques mois, semblait promise à disparaître à court terme". Pour l'occasion, une délégation d'élus, de responsables cantonaux, des CFF et du monde associatif devait accompagner la première circulation du nouveau train de Berne à Pontarlier.

L'ATE et la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT) Bourgogne Franche-Comté soulignent l'intérêt de cette liaison pour les déplacements entre la Suisse et Paris, mais aussi pour les échanges régionaux entre la Bourgogne Franche-Comté et le canton de Neuchâtel. A leurs yeux, une meilleure promotion de cette offre serait indispensable.

Les deux organisations relèvent par ailleurs qu'il faudrait améliorer les conditions en gare de Frasne avec un changement de train sur le même quai. Cela améliorerait l'accessibilité pour les utilisateurs, et en particulier pour les personnes à mobilité réduite, selon elles. Elles estiment que l'utilisation d'escaliers pentus et étroits constitue un obstacle pour une partie des voyageurs.

L'ATE et la FNAUT attendent toujours "avec impatience" la réintroduction d'une quatrième liaison Lyria Paris-Lausanne via Dijon, Dole, Mouchard, Frasne et Vallorbe avec, "bien sûr", une correspondance à Frasne vers Pontarlier, Travers et Neuchâtel pour répondre aux demandes croissantes des usagers du rail. /ats