Festi’neuch complète sa programmation

Festi’neuch prêt à faire vibrer les Jeunes-Rives. Les organisateurs du festival de musique ont dévoilé mardi la programmation complète de l’édition 2023, prévue du 15 au 18 juin. Le DJ allemand Paul Kalkbrenner et le rappeur français Tiakola rejoignent Angèle et se produiront cet été au bord du lac de Neuchâtel. Parmi les autres artistes annoncés sur les scènes des Jeunes-Rives, La Femme, Aloïse Sauvage, Jeanne Added, Bagarre, Baron.E ou encore Charlotte Adigéry.

En décembre, les organisateurs avaient déjà annoncé une partie de leur programmation avec notamment la présence de la chanteuse belge Angèle et du rappeur français Disiz le jeudi 15 juin, la chanteuse française Pomme et les punks suédois des Viagra Boys le vendredi, les Français M83 et Jain le samedi ou encore Kendji Girac et Marc Lavoine le dimanche.

Les organisateurs indiquent que la billetterie est ouverte avec des tarifs inchangés par rapport aux éditions précédentes et avec des prix préférentiels jusqu’au 31 mars



La programmation complète de la 22e édition de Festi'neuch est à retrouver ici.