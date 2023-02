Vingt millions pour l’eau à La Chaux-de-Fonds

La modernisation du système d’adduction d’eau potable de La Chaux-de-Fonds entre dans sa phase finale avec le projet de rénovation de l’usine des Moyats, sur les rives de l’Areuse. Coût des travaux : 20 millions de francs. Le Conseil général de la Métropole horlogère se penchera sur la question lors de sa séance du 9 mars. Les travaux pourraient démarrer à la fin de cette année et durer entre un an et demi et deux ans.







Une intervention délicate



Selon Patrick Herrmann, le conseiller communal chaux-de-fonnier responsable des eaux, le chantier s’annonce compliqué. D’une part, les gorges de l’Areuse sont un site touristique important, et d’autre part, l’endroit est exigu, coincé entre montagne et rivière. Impossible d’installer les machines de chantier à proximité de l’usine : elles interviendront à partir de l’autre côté du cours d’eau. L’approvisionnement en eau sera quoi qu’il arrive garantie pendant la durée des travaux.