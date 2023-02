Le Locle : une zone piétonne devant le Casino

Changement de visage en perspective pour un des espaces publics les plus emblématiques du Locle. L’avenue du Technicum sera complètement réaménagée d’avril à octobre. Le Conseil général a accepté mercredi un crédit de 880'000 francs pour ce chantier, qui bénéficie d’un soutien fédéral via le projet d’agglomération.

Un projet ressorti des tiroirs

Le plus gros changement concerne la transformation en zone piétonne du tronçon situé au niveau de la place de jeu du restaurant du Casino et des jardins de l’hôtel de ville. Le reste de la rue deviendra un sens unique pour les voitures d’ouest en est et la vitesse limitée en zone 30. Aussi, bonne nouvelle pour les étudiants, les piétons bénéficieront d’une traversée mieux sécurisée au carrefour de la rue Jehan-Droz, à proximité du CPNE et des collèges. Il s’agit de l’aboutissement d’un projet qui avait déjà été mis sur la table il y a près de 40 ans, avant d’être refusé en votation à la suite d’un référendum. De mémoire de conseiller communal, le dernier projet de piétonisation qui avait abouti en ville du Locle était celui du parvis de l’hôtel de ville en 2009. D'autres devraient suivre une fois le projet du tunnel de contournement sur les rails.