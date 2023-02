Haut’Boulot pour lancer les jeunes dans le monde professionnel

L’accès à une première expérience professionnelle doit être facilitée pour les adolescents des Montagnes neuchâteloises. La Ville du Locle, avec l’appui de sa voisine La Chaux-de-Fonds, s’apprête à lancer Haut’Boulot. Ce service des petits boulots sera piloté par le Centre de loisirs et d’animations de l’Ancienne poste au Locle et par le Service de la jeunesse de La Chaux-de-Fonds et vise les 13-17 ans. Le Conseil général de la Mère Commune a salué mercredi soir la mise en place de ce projet.

L’idée part d’un constat : un encadrement des jeunes existe dans les deux villes du Haut, mais l’absence d’outils pour entrer en contact avec le monde du travail fait défaut, selon l’avis de plusieurs jeunes consultés. Dans son rapport, la Ville du Locle fait état d’une double réalité : d’une part les offres de petits jobs sont parfois compliquées à trouver pour les jeunes, alors que certains employeurs peinent aussi à recruter.

Les deux villes entendent donc mettre en place un service des petits jobs. Une équipe de professionnels sera organisée afin de mettre en relation les jeunes avec des personnes proposant un travail léger, au sens l’Ordonnance sur le travail. En parallèle, une bourse de l’emploi pour les jeunes dans la région sera organisée en ligne,

Le projet est chiffré à 207'600 francs par année, soit 830'400 pour quatre ans. Les 46% de la somme seront subventionnés par la Conférdération, et à hauteur de 25% par chacune des deux villes, soit 50'400 francs par année par collectivité. Un bilan sera tiré au bout de quatre ans. /lre