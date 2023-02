Malgré les remous économiques, la BCN maintient le cap

La BCN pourra toujours jouer son rôle de soutien économique et social et maintenir ses versements à l’État qui s’élèveront à 30 millions. Les dirigeants de la banque cantonale neuchâteloise ont présenté mercredi les chiffres pour 2022. Le résultat opérationnel est le 3e meilleur de l’histoire de l’établissement avec plus de 63 millions de francs. Le bénéfice s’élève, quant à lui, à plus de 42,6 millions, en progression de 0,1%. Malgré la guerre en Ukraine et l’inflation, l’établissement affiche donc des résultats qualifiés « de solides », selon le directeur général de la BCN, Pierre-Alain Leuenberger.