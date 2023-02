Les CFF anticipent le remplacement du Grand-Pont

Le trafic routier sera compliqué entre le nord et le sud dès le 20 mars à La Chaux-de-Fonds. Par contre, les trains devraient tenir l’horaire. Le chantier de remplacement du Grand-Pont débute au mois de mars. L’ouvrage enjambe les voies de chemin de fer entre les deux villes des Montagnes neuchâteloises. Les CFF ont donc entrepris des travaux préparatoires pour assurer l’horaire durant le chantier. Ils se sont déroulés de nuit, entre le 6 et le 17 février. Il s’agissait de désinstaller la ligne de contact située directement sous le Grand-Pont et d’en installer une provisoire afin que les trains continuent de circuler normalement.