Les épiceries Caritas sentent passer la crise

Les crises s’enchainent au niveau international, et les institutions solidaires sont témoins des conséquences difficiles de cette situation. C’est le cas des épiceries Caritas. Présentes à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, ces commerces permettent aux personnes dans le besoin d’acheter des denrées de base à bas prix. Le chargé de communication de Caritas Neuchâtel, Sébastien Winkler, était vendredi l’invité de La Matinale RTN, délocalisée dans le café-boulangerie +1 à Neuchâtel, un commerce qui met à disposition des invendus à tarif réduit.





Des produits moins chers si on a la carte

Du côté de l'organisation caritative, pas d’invendus, mais des produits mis à disposition par des distributeurs et des marques, à travers une centrale d’achats nationale, chargée de redistribuer les denrées aux 22 épiceries Caritas de Suisse. Ce qui permet cette collaboration, c’est que les prestations de ces commerces sont réservés aux individus qui possèdent la Carte culture ou la Carte épicerie, des documents que peuvent se procurer sur demande les personnes dans le besoin. Actuellement, on compte un peu plus de 7'500 détenteurs dans le canton. De nombreuses personnes qui y auraient droit n’ont à ce jour pas fait les démarches nécessaires.

Des chiffres stables, donc. Par contre, depuis le printemps 2022, la fréquentation des épiceries Caritas est en hausse, plus de 20% supplémentaires dans le canton de Neuchâtel, +33% sur le plan national.