Les épiceries Caritas ne désemplissent pas

La précarité augmente en Suisse et dans le canton de Neuchâtel. Jeudi, Caritas révélait un peu réjouissant record pour l’année 2023, celui du chiffre d’affaires (+11%) de ses épiceries, destinées aux personnes financièrement défavorisées. Une tendance qui s’observe aussi dans les deux points de vente du canton et ceci depuis deux ans. Environ 15% en plus pour celui de La Chaux-de-Fonds et 12% pour celui de Neuchâtel. Si l’arrivée des Ukrainiens en 2022 a provoqué une forte augmentation des achats, cette population, en diminution en 2023, a été remplacée par les personnes directement touchées par l’inflation.