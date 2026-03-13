Trois quarts de siècle pour Caritas Neuchâtel

Caritas Neuchâtel fête ses 75 ans en cette fin de semaine. L’incarnation neuchâteloise de l’association caritative d’inspiration catholique l’indique dans un communiqué publié vendredi matin. Cet anniversaire doit être célébré lors d’une grande soirée de soutien le 6 novembre à la Maison du Peuple à La Chaux-de-Fonds.

C’est le 13 mars 1951 que l’assemblée constitutive de Caritas Neuchâtel s’est tenue au Buffet de la gare de Chambrelien. Aujourd’hui, l’association compte 90 collaborateurs, répartis sur huit sites à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Ils peuvent également s’appuyer sur près de 250 bénévoles. Aux côtés du Centre social protestant, Caritas exécute un mandate de prestation de l’État de Neuchâtel en ce qui concerne les personnes réfugiées. /comm-jhi