Monika Maire-Hefti élue au présidium de Caritas

La conseillère d'Etat Monika Maire-Hefti, qui quittera le gouvernement neuchâtelois à la fin du mois de mai, a été élue par le comité de Caritas comme membre du présidium de l'organisation. Elle est nommée à ce poste en même temps que Gülcan Akkaya, enseignante à la Haute école de travail social à Lucerne, qui a été vice-présidente de la Commisssion fédérale contre le racisme de 2008 à 2019.







Claudius Luterbacher comme nouveau président de Caritas Suisse

Claudius Luterbacher est le nouveau président de Caritas Suisse. Il succède à Mariangela Walliman-Bornatico qui préside l'oeuvre d'entraide depuis 2012.

C'est la première fois depuis 34 ans qu'un Alémanique est élu à la présidence, a indiqué vendredi Caritas Suisse. Claudius Luterbacher est depuis 9 ans chancelier et économe du diocèse de St-Gall et membre de la direction diocésaine. Titulaire d'un doctorat en éthique sociale et économique, il est membre du comité de Caritas depuis 2014 et du présidium depuis 2020. /ats-vre