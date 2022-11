Monika Maire-Hefti reprend la présidence de Caritas Suisse

Monika Maire-Hefti, ancienne conseillère d’Etat du canton de Neuchâtel, a été élue présidente de Caritas Suisse. Elle prendra ses fonctions au 1er janvier 2023, indique jeudi l'organisation dans un communiqué.

Après deux ans comme membre de la présidence de la deuxième plus grande œuvre d’entraide de Suisse, la socialiste succède à Claudius Luterbacher, qui présidait Caritas Suisse depuis 2021. Celui-ci dirige désormais l'Office des affaires sociales du canton de Saint-Gall et quittera donc la présidence de Caritas Suisse à la fin de l’année.

Jusqu'en 2021, cette mère de trois enfants adultes a dirigé le Département de l’éducation et de la famille de la République et canton de Neuchâtel. Elle a également été présidente du Conseil d’Etat en 2015 et 2021.

Les thèmes de politique sociale sont une préoccupation majeure pour cette infirmière de formation. Depuis l’année dernière, Monika Maire-Hefti, 59 ans, est présidente de la Commission fédérale pour les questions familiales (COFF).

Dans le cadre de cette fonction, elle prend régulièrement la parole pour critiquer la politique familiale de la Suisse. "Il est inacceptable que tant de familles en Suisse aient du mal à joindre les deux bouts financièrement. C’est pourquoi, en tant que présidente de Caritas Suisse, je me réjouis de contribuer activement à son engagement contre la pauvreté, en Suisse et dans le monde", déclare-t-elle, citée dans le communiqué.

Monika Maire-Hefti est née à Winterthour et parle trois langues nationales. Elle dispose d’un excellent réseau dans toute la Suisse, se félicite Caritas Suisse.